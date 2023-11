"È il sistema San Genesio. Il sindaco dovrebbe dimettersi"

"È evidente a tutti che non ci sono più le condizioni politiche per continuare a tenere in piedi questa amministrazione, non ci sono solo le inchieste giudiziarie, manca la politica". Il centrosinistra ha formalmente chiesto alla maggioranza che siede a palazzo Mezzabarba di farsi da parte perché "il centrodestra si è disgregato". "Per la nona volta in pochi mesi il sindaco Fabrizio Fracassi non ha il numero minimo di consiglieri di maggioranza per far svolgere il consiglio comunale - ha detto l’opposizione -. Non sappiamo cosa succederà dei procedimenti penali avviati dalla magistratura nella quale riponiamo la massima fiducia. Sappiamo però quello che emerge a livello politico è solo il fallimento di tutto il centrodestra che per la seconda volta dimostra di non meritare di governare Pavia. Negli ultimi cinque anni ben due presidenti di Asm nominati dal centrodestra sono stati arrestati, fino alla condanna per via definitiva nel caso di Chirichelli. Emerge l’immagine di un centrodestra che, in questi 4 anni, avrebbe tutelato più gli interessi privati che l’interesse pubblico, con arroganza e con scarsa cultura della legalità". Nel mirino c’è anche il piano di governo del territorio che si sarebbe dovuto approvare entro fine dicembre e il bilancio per i prossimi tre anni. "È necessario istituire al più presto una commissione di inchiesta interna per verificare quali e quante siano le ricadute del “sistema San Genesio“ sul Comune di Pavia - ha aggiunto l’opposizione -, Per questo il sindaco Fracassi dovrebbe dignitosamente dimettersi". Sul fronte della maggioranza, Niccolò Fraschini di Pavia Prima ha presentato una istant question per avere chiarimenti sulla delibera della seduta del Comitato per l’esercizio del controllo analogo congiunto di Asm Pavia di martedì.