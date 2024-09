È caccia all’automobilista pirata. Investe ciclista sulla provinciale. Al posto di soccorrerlo scappa

Travolge ciclista e invece di soccorrerlo fugge, è caccia al pirata. L’incidente è stato segnalato alle 7.20 di ieri a Orio Litta. Un ragazzo di 30 anni di nazionalità italiana pedalava, a bordo della propria bicicletta, lungo la strada provinciale “Mantovana“ 234. Era diretto a Ospedaletto Lodigiano, dove avrebbe dovuto iniziare il turno di lavoro. Purtroppo, però, l’operaio ha invece avuto bisogno di cure. Dopo essere stato travolto da un’auto, infatti, il malcapitato è caduto a terra e ha accusato diversi traumi. E’ stato soccorso dagli operatori dell’automedica di Casalpusterlengo e della Croce azzurra di Chignolo Po, medicato e accompagnato al policlinico San Matteo di Pavia per le cure del caso. Gli è stato assegnato un codice giallo. Intanto le forze dell’ordine hanno avvertito l’azienda e diramato l’allarme, mettendosi in cerca del conducente fuggito. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, con la dinamica esatta ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, sembra che il lavoratore sia stato urtato da un’auto che procedeva nella sua stessa direzione e quindi verso Ospedaletto Lodigiano.

Ora il lavoro degli investigatori è concentrato sulle ricerche dell’investitore, per inchiodarlo alle proprie responsabilità e poter eventualmente risarcire, tramite l’assicurazione, se presente, il ciclista ferito. La ricerca quindi proseguirà, in attesa della svolta. Subito dopo l’incidente, i militari stessi hanno raccolto testimonianze e indizi utili a rintracciare questa persona che, quindi, potrebbe presto essere raggiunta. Per consentire i soccorsi ci sono stati rallentamenti della circolazione ma tutto si è presto risolto.