È aperta da una settimana: già 300 iscritti alla palestra

Boom di iscritti per la nuova palestra riaperta al piano inferiore della scuola. "Abbiamo già 200 iscritti" fa sapere soddisfatta la titolare, Alessandra Manini. Parole che arrivano a poco tempo dall’inaugurazione svoltasi domenica alla presenza del sindaco Angelo Caperdoni, che ha tagliato il nastro, dell’amministrazione comunale, dello staff della palestra e molti ospiti (circa 300 persone).

La nuova palestra si trova nel plesso scolastico, sotto la palestra principale dell’edificio di via Autostrada del sole. Il progetto pubblico-privato è nato quando già il Comune aveva iniziato le migliorie. La vera novità è che in paese, dopo gli anni di stop dovuti al Covid, torna la possibilità di fare attività fisica a 360 gradi.

"Si torna ad avere uno spazio strutturato e organizzato, dove poter fare ginnastica, come ante Covid e ancora di più – ha rimarcato Caperdoni –. Abbiamo investito 80mila euro per gli spogliatoi e 40mila euro tra pavimentazione e altro. È stato un intervento del Comune, ma anche della società che entra, che si è accollata ulteriori spese per rendere attrattivo questo spazio sportivo. Come Comune abbiamo rifatto e ultimato gli spogliatoi della palestrina a giugno".

C’è a disposizione una palestra di 600 metri quadrati ad uso promiscuo: "È utilizzata dalla scuola per alcune attività e anche da questa società – ha ribadito il sindaco –. Per permetterlo, abbiamo diviso completamente le due aree: fino alle 16.30 un’area sarà dedicata all’attività di questa realtà sportiva e l’altra metà alla scuola. Dalle 16.30 ci sarà un’area unica".

