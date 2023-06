Duemila persone a Foro Boario per celebrare i Bersaglieri, commozione a Rovato (Brescia)

ROVATO (Brescia)

Almeno duemila persone tra ex militari e appassionati ieri si sono riuniti a Foro Boario per celebrare i Bersaglieri, che hanno svolto in Franciacorta il Raduno regionale, organizzato dall’Anb di Rovato e Franciacorta, presieduta da Gianpaolo Massetti.

Le Fiamme Cremisi si sono radunate alle prime ore del mattino. Alla giornata hanno partecipato autorità militari, religiose e civili, tra cui il sindaco di Rovato Tiziano Belotti, che ha corso come un vero bersagliere di fronte al palco degli ospiti, il consigliere regionale Floriano Massardi, il presidente regionale di Anb Gianfranco Moresco, il vicepresidente di Anb generale Nunzio Paolucci e il presidente della provincia di Brescia Emanuele Moraschini.

"Siamo noi – ha detto Moresco – a ringraziare tutti voi, che non avete voluto mancare a questo evento così importante, senza farvi fermare dal sole e dalle temperature". Un momento di commozione ha caratterizzato l’intervento del presidente Massetti, che per mesi ha lavorato con i suoi associati per portare i bersaglieri in Franciacorta.

Ad allietare la giornata numerose fanfare, pattuglie in bici, rievocatori storici e mezzi militari, che hanno sfilato per Corso Bonomelli e le vie del centro.

Durante la sfilata, è stata deposta una corona di fiori al Monumento al Bersagliere e reso omaggio alla Cappella della Madonna del Cammino. Presenti le infermiere volontarie della Croce rossa di Brescia, i rappresentanti delle Associazioni di Arma e la protezione civile.

Milla Prandelli