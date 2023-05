“Dona una spesa“ Un successo l’iniziativa

Oltre 2.500 chilogrammi di alimenti raccolti e donati grazie a diciassette organizzazioni di volontariato e 128 volontari in provincia di Lodi in occasione dell’iniziativa “Dona una spesa“ promossa il 6 maggio. Nel Lodigiano hanno aderito Emporio Don Olivo Dragoni di Lodi, Gruppo Scout di Lodi, Gruppo giovani Young Caritas di Lodi e le parrocchie Santa Cabrini di Lodi, Maddalena di Lodi, Santa Maria Addolorata di Lodi, di Tavazzano, di Lodivecchio, di Casalpusterlengo, di Sant’Antonio Abate e Santa Cabrini di Sant’Angelo, di San Colombano, San Giovanni Bosco di Codogno, di Guardamiglio, Protezione Civile di Turano, Caritas San Biagio, Comunità Fontane di Cornovecchio. Nei punti vendita Conad aderenti i volontari hanno consegnato ai clienti un sacchetto da riempire con generi non deperibili necessari alle migliaia di famiglie in situazione di difficoltà: olio, tonno, legumi, carne in scatola, pasta, farina, biscotti, merendine, zucchero, alimenti per bambini ma anche prodotti per l’igiene personale. M.B.