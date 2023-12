Dodici mesi di lavoro della polizia locale. Le immagini in un calendario

Nella sede della Confartigianato di Lodi, in via Della Marescalca, venerdì è stato presentato, il calendario 2024 della Polizia Locale di Lodi. L’almanacco raccoglie le foto del lavoro degli agenti durante il 2023, raccontando del loro impegno durante i principali eventi cittadini, dal raduno degli alpini alla Laus Half Marathon tanto per citarme un paio. "Un lavoro di impegno e professionalità, nonostante in questi ultimi anni ci sia stata una diminuzione di unità per la polizia locale, dai cinquanta agenti di venti anni fa ai 24 di oggi" ha sottolineato il sindaco di Lodi Andrea Furegato. "Il calendario verrà distribuito gratuitamente al nostro comando, a tutti coloro che si presenteranno a chiederlo – ha spiegato il commissario Alberto Pavesi –. È il 22esimo anno del nostro calendario e siamo fieri di portarlo avanti, grazie ai numerosi sponsor non spendaimo soldi pubblici". Elena Destefani, comandante della polizia locale, ha evidenziato come il 2023 sia stato un anno ricco di sfide intense, ma che sono state poi un successo grazie all’impegno di tutti i membri delle forze dell’ordine, con tutti disponibili al massimo. L.P.