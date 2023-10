Diventa volontario CRI a Zelo Buon Persico: iscrizioni aperte

Iscrizioni aperte, fino a domenica a Zelo, per partecipare al corso per diventare volontari della Croce Rossa nel gruppo locale. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla sezione locale della Cri, è scattata il 26 settembre, nella biblioteca di piazza Italia, con una dozzina di iscritti, ma è ancora possibile aderire. "Cerchiamo persone disponibili a effettuare servizi di soccorso in ambulanza - spiega la referente Barbara Gergati, istruttore regionale 112 -. La priorità, in questo momento, è garantire una turnazione adeguata specialmente durante il giorno". "La Croce rossa per Zelo è un presidio fondamentale per la gestione dell’emergenza sanitaria, ma anche per molte altre attività sociali" ricorda il vicesindaco Daniela Brocchieri. Il corso dura 120 ore, da settembre a giugno. In seguito sarà chiesto l’impegno di almeno un turno settimanale.