Divampa rogo all’alba. In fumo furgone rubato

Mettono un’auto sul fianco di una roggia, le danno fuco e fuggono prima che qualcuno possa vederli. Poco prima dell’alba di ieri, pochi minuti alle 5, qualcuno ha scorto delle fiamme provenire da via del Porto, in località Cascina Persia e ha dato l’allarme. In breve da Crema è arrivata una squadra di vigli del fuoco, raggiunta poco dopo da una pattuglia di carabinieri. Le fiamme avevano già avvolto completamente la Toyota Xi Lux e il lavoro dei vigili del fuoco si è dimostrato impervio e non è valso a salvare il mezzo dato alle fiamme. I militari si sono occupati di dare un nome al proprietario del mezzo e pare che le prime indagini abbiano portato al proprietario ma anche a scoprire che il furgone era stato rubato. Da accertare se prima di essere abbandonato sia stato usato per mettere a segno qualche colpo. Riserbo dei carabinieri che al momento non hanno fornito alcuna notizia. Il furgone completamente bruciato è stato in seguito recuperato dall’autosoccorso Maggi e portato a Offanengo a disposizione degli inquirenti per le indagini e per una perquisizione di ciò che resta del mezzo.Pgr