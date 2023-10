Diga di Olginate, cedono due paratie

Le paratoie della diga di Olginate hanno ceduto. Due paratie centrali delle otto totali che costituiscono la diga di Olginate si sono stortate nelle loro guide. Di recente sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione. Sembra che i cavi o i carrelli che permettono azionarle non funzionino a dovere e così le pesanti chiuse in metallo si sono posizionate in maniera anomala, non simmetrica. Non risulta comunque che l’inconveniente costituisca un potenziale pericolo, né per la tenuta dell’intera struttura né per il funzionamento dello sbarramento. Le altre sei paratoie infatti si possono movimentare senza problemi e le due che invece hanno ceduto sono in grado di resistere alla pressione dell’acqua. La diga di Olginate serve per regolare l’altezza del lago di Como e la portata di deflusso nell’Adda. È stata costruita nel 1946, è lunga 150 metri ed è divisa in otto luci di 14 metri ciascuna.