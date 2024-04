Difende la fidanzata, picchiato tre volte

Ti meno e poi ti meno e infine ti meno ancora. Triste storia di una persona che per difendere la fidanzata ha suscitato l’ira di tre persone che l’hanno malmenato. Per tre volte. Il fatto scatenante è avvenuto ai primi di aprile in un locale, quando tre persone hanno importunato una ragazza. È intervenuto il fidanzato che, tre contro uno, ha avuto la peggio. L’uomo ha chiamato i carabinieri, ma i tre assaltatori se ne erano già andati quando i militari sono arrivati sul posto. Tuttavia la vittima ha fornito indicazioni sufficienti per l’identificazione dei tre, passando il numero di targa dell’auto con cui i tre si erano allontanati al termine del pestaggio.

Stessa scena il giorno successivo, quando la vittima è entrata in un locale pubblico dove ha casualmente incontrato ancora i suoi tre aguzzini, i quali l’hanno subito riconosciuto, lo hanno di nuovo circondato, minacciato di morte e poi menato, stavolta procurandogli ferite più pesanti, come la frattura della mascella, e poi fuggendo a bordo della stessa auto della volta precedente.

La vittima ha subito informato i carabinieri della città. Ma non era finita, perché venerdì scorso l’uomo, mentre stava passeggiando con la fidanzata, ha casualmente incontrato uno dei suoi tre assalitori, il quale l’ha dapprima insultato e minacciato e quindi aggredito e picchiato di nuovo. La vittima si è ancora una volta rivolta ai carabinieri che hanno identificato i tre aggressori e li hanno denunciati per lesioni aggravate.

P.G.R.