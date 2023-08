Due nuovi casi di Dengue, Casalpusterlengo anticipa la disinfestazione: ecco quando si svolgerà

Casalpusterlengo (Lodi), 31 agosto 2023 – Due nuovi casi di Dengue nel Basso Lodigiano, portano Casalpusterlengo a decidere di anticipare la disinfestazione. Il sindaco Elia Delmiglio, nella giornata del 31 agosto 2023, ha comunicato: ”L’Agenzia di tutela della salute ci ha segnalato che due persone, non residenti a Casalpusterlengo, ma che comunque, hanno frequentato la città ultimamente, sono risultate positive al Dengue, il virus della zanzara. Non conosciamo ulteriori particolari, però invitiamo i cittadini a fare attenzione agli insetti, a proteggersi e anticipiamo la disinfestazione delle zanzare, larvicida e adulticida”.

Il trattamento è stato programmato per venerdì 1 settembre, dalle ore 23 alle 7. Si invita quindi la cittadinanza a tenere chiuse le finestre e al riparo gli animali domestici. Oggi, in merito al virus Dengue, provocato dalla famiglia delle zanzare tigre, bisogna fare attenzione. La normale malattia da importazione c’è ogni anno in Lombardia e ovunque. Tanto che ogni lunedì, la stessa Regione Lombardia fa il report della situazione per i virus dove c’è la zanzara come vettore. Questo è un virus sotto controllo, che prevede profilassi dedicate. Spesso il contagio avviene a causa dei viaggi e il tempo di incubazione è lungo, quindi si porta la malattia in Italia, al rientro. Gli esperti però ormai parlano di basso rischio e sintomi influenzali.

Più pericolosa è la Dengue autoctona, come quella individuata a Castiglione, uno dei primi casi in Italia. In questo caso, dato che c’è un focolaio attivo, Ats stessa informa costantemente le autorità locali in merito. E a giorni farà un nuovo punto della situazione sullo screening, gratuito e rivolto ai castiglionesi, che sono 4500, attualmente in corso nella casa di comunità di Codogno. Anche se molti, per via della distanza, avrebbero preferito che Regione Lombardia organizzasse i test direttamente in paese, così da agevolare gli anziani. All’epoca dello screening Covid, i castiglionesi avevano infatti partecipato in massa agli accertamenti. Erano però stati predisposti in una scuola del posto.