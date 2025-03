Dedicata una via a Craxi. La figlia: emozione unica

(Lodi) Intitolata ieri, dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano, una via della città a Bettino Craxi che, proprio nel Consiglio comunale locale, aveva mosso i primi passi nella politica. La cerimonia è avvenuta nel corso della mattinata. Oltre a diverse autorità locali, politiche e militari, sono arrivati Stefania Craxi, figlia di Bettino, e Gianluca Comazzi, assessore lombardo al Territorio. Il sindaco Cristiano Devecchi si è detto onorato. "Di vie e piazze – ha dichiarato la stessa figlia di Craxi, visibilmente emozionata – ne ho intitolate parecchie in giro per l’Italia ma, questa mattina, a Sant’Angelo Lodigiano, il momento è stato particolarmente emozionante. È infatti la città natale di mia nonna e la prima città in cui Bettino ha svolto il ruolo di consigliere comunale". "Questo è un momento storico per Sant’Angelo - ha confermato l’assessore regionale Comazzi –. È un omaggio alla figura di Craxi e al suo ruolo nella politica. Finalmente una via dedicata a un grande statista".

La targa riporta la scritta "Via Bettino Craxi 1934-2000. A Bettino Craxi, consigliere comunale dal 1956 al 1960 e cittadino onorario della città di Sant’Angelo Lodigiano dal 1985. Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Iitaliana dal 1983 al 1987". In calce la data del 2019. "In quell’anno, in Municipio, era arrivata la richiesta, da parte del “Gruppo santangiolino“, costituito dagli ex socialisti – ha ricordato ieri il presidente del Consiglio comunale Stefano Pozzi –. Chiedevano di intitolare una via a Bettino Craxi. Ma un’associazione (la Società storica lombarda, ndr) non aveva ritenuto opportuna questa intitolazione e l’iter si era bloccato. Così a novembre l’attuale sindaco Cristiano Devecchi ha ripresentato richiesta scritta alla Prefettura di Lodi che ha avallato l’iniziativa". La strada, arrivando da via Garibaldi, si incontra svoltando a sinistra, entrando da via Lisonino, nella zona del supermercato Famila vicino a viale Zara. "Per noi è stato un momento molto significativo perché Craxi, come ricorda la targa, ha iniziato la propria carriera politica proprio nella nostra città e di conseguenza siamo molto legati a questa figura" hanno concluso sindaco e Pozzi. All’inaugurazione della via erano presenti anche esponenti della Giunta e del Consiglio comunale.