Decoro e sicurezza in paese, è giro di vite

"Se si creano problemi si litiga tra famiglie e il paese perde armonia, dobbiamo quindi imparare che ognuno, a San Fiorano, deve fare la propria parte, per la sicurezza e il decoro generali!". Parola del sindaco Mario Ghidelli (nella foto) che, ancora una volta, ha emesso un documento che punta all’educazione civica. "Abbiamo approvato, per la prima volta, dato che il Comune non ne disponeva, il regolamento di polizia urbana – spiega –. Abbiamo il vigile in convenzione con Turano Lodigiano, dove questo lavoro era stato appena fatto e così abbiamo mutuato quasi interamente da loro. Abbiamo preso spunto per avviarci verso una più ferrea gestione del territorio e modificato le sanzioni, allineandole a quelle già presenti per alcuni settori, come il verde".

La speranza è di risolvere problematiche come il bullismo: "Noi purtroppo, come tanti comuni, abbiamo problemi con alcuni ragazzi che fanno cose non corrette – aggiunge –. Grazie a questo regolamento e all’ordinanza che avevo emesso per i rumori, dato che, soprattutto in piazza, questi gruppetti creavano disagio notte e giorno, abbiamo dato un segnale forte. Contando anche sui carabinieri per ridurre questo fenomeno di bullismo. Spesso i genitori non riescono a bloccare i comportamenti dei propri figli e cerchiamo quindi di farlo attraverso le istituzioni, aiutando chi invece rispetta le regole".

Le sanzioni vanno da 50 a 500 euro, in base alla gravità di quanto commesso. Sono previste per i rumori, chi spruzza sostanze per strada, come la schiuma a Carnevale, chi fa gocciolare i panni bagnati su pubblici spazi, chi si siede sugli schienali delle panchine e così via. P.A.