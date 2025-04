Decollati “I giovedì del giornalismo“

È decollata, la scorsa settimana a Lodi la rassegna i “Giovedì del Giornalismo“. Il primo appuntamento, il 17 aprile, ha visto intervenire Andrea Nicastro, giornalista ed inviato speciale per il Corriere della Sera in molti paesi, tra cui Kosovo, Afghanistan, Iraq, Iran, Libano, Siria, Turchia e Pakistan nella sala Carlo Rivolta del Teatro alle Vigne. Nicastro, presentato e coadiuvato dal collega Domenico Affinito, durante il suo intervento ha fornito una serie di strumenti che i cittadini posso impiegare al fine di riconoscere gli errori di principio commessi dai giornalisti. Numerosi gli argomenti trattati, dal rapporto tra libertà di stampa e regime di potere, fino al confronto tra dittature e Paesi liberi. Ma anche il tema delle influenze che condizionano l’importanza e la rilevanza delle notizie, e l’incapacità nel vedere le ragioni dell’altro e nell’immedesimarsi nei panni altrui, tipica di chi non si pone mai dei dubbi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lodi, vede in prima linea tra i promotori Tommaso Taddei, direttore della testata online LodCast. I prossimi appuntamenti vedranno come ospiti altri giornalisti di fama nazionale: Franco Ordine che tratterà di sport (29 maggio), Marianna Aprile e Luca Telese che parleranno di politica e diritti (26 giugno), ed infine la direttrice del Quotidiano Nazionale, de La Nazione, de Il Resto del Carlino e de Il Giorno Agnese Pini, che sarà ospite a Lodi il 10 luglio per parlare di politica estera.

Luca Raimondi Cominesi