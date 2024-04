Decolla il progetto “Whest“, la via della cicogna bianca

La cicogna bianca come un simbolo della primavera lodigiana grazie al progetto “Whest“, la via della cicogna bianca, presentato ieri nella sede della Provincia di Lodi, ente capofila. Si tratta dell’attivazione di un percorso green su terra e acqua che intende far scoprire i siti di nidificazione di questi grandi uccelli, raccontando anche della storia e della cultura del territorio lodigiano. La stazione di ambientamento delle cicogne Centro Visite di Castiglione d’Adda porta avanti il progetto di controllo, in natura, della cicogna bianca e attrae per la possibilità di osservazione dei nidi e degli uccelli che presto saranno messi in libertà e che, in questo habitat, hanno trovato il luogo adatto in cui nidificare. Diciotto sono in totale gli enti coinvolti nel progetto: tra loro Regione Lombardia, il Comune di Castiglione d’Adda, la Cariplo, numerosi comuni del territorio e tante associazioni come Consorzio Navigare l’Adda e Fiab Lodi; quest’ultimi hanno organizzato una gita in bici per domenica che avrà il Centro come arrivo. In tutto sono stati stanziati 224mila euro per il progetto: si intende potenziare le strutture esistenti, facendo tanti piccoli interventi infrastrutturali, come rifare pali della luce, georeferenziale i percorsi ciclabili, organizzare iniziative nel Centro e dotarlo di nuovi mezzi, ancora da definire.

"Il nostro paese fulcro della cicogna bianca non poteva tirarsi indietro" ha affertato il sindaco di Castiglione, Costantino Pesatori. Enrico Sansotera, dell’Ufficio territoriale della Regione, ha aggiunto come sia "un progetto di valorizzazione del territorio, che parte dal rinnovare strutture fluviali e territoriali. È necessario far conoscere queste strade che identificano un pezzo importante del territorio". Sempre questa domenica ci saranno eventi al Centro: alle 11 l’accoglienza dei cicloamatori Fiab, alle 11.15 visita guidata (che si ripeterà alle 15.30 e 17.30), 11.45 aperitivo, dalle 15 giochi per i più piccoli. L.P.