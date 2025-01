Assaltarono il pullman dei tifosi del Sant’Angelo: quattro daspo per gli ultras della Pergolettese

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 9 gennaio 2025 – Denunciati e allontanati dagli stadi, per periodi da uno a cinque anni, dopo aver teso un agguato al pullman degli avversari. Grossi guai per quattro tifosi della Pergolettese, finiti oggetto delle indagini della divisione anticrimine della Questura di Lodi. I daspo riguardano: un italiano di 27 anni, residente a Crema, per cui il provvedimento durerà 5 anni, in quanto già precedentemente destinatario di Daspo (con la prescrizione, la cui convalida sarà decisa dall’Autorità Giudiziaria, di presentarsi al Commissariato di Crema, prima e dopo ogni incontro di calcio della Pergolettese); un italiano di 28 anni, uno di 30 anni e un altro di 33 anni, tutti residenti a Crema, per cui il daspo durerà un anno. Il Questore, Pio Russo ha infatti emesso a loro carico un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo). Gli interessati non potranno quindi accedere, per la durata stabilita, a qualsiasi incontro di calcio di ogni genere e categoria, comprese amichevoli, se ampiamente pubblicizzate.

L'obiettivo del provvedimento è reprimere condotte violente collegate ad un evento sportivo. Secondo l'accusa , infatti, il 10 novembre 2024 avrebbero tenuto comportamenti pericolosi. Tanto da essere anche denunciati, a piede libero, per i reati di lancio di materiale pericoloso, in occasione di manifestazioni sportive e getto pericoloso di cose. I fatti sono avvenuti a Lodi, in località Fontana, subito dopo l’incontro di calcio di serie D, svoltosi a Crema, tra le squadre A.C. Crema 1908 e Asd Sant’Angelo Lodigiano 1907. Una ventina di ultras appartenenti alla tifoseria della US Pergolettese 1932 avrebbero fatto un agguato all’autobus su cui viaggiavano i tifosi del Sant’Angelo, di ritorno dalla trasferta. Erano state lanciate pietre contro il loro mezzo. Gli agenti erano intervenuti a riportare la calma.