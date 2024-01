Dalla lite alle coltellate. Il ferito rischia la vita

Corsa al San Matteo a sirene spiegate. Si tenta di tutto per salvare la vita a un 35enne accoltellato ieri pomeriggio in viale Cesare Battisti, nei giardini dietro i gonfiabili utilizzati dai bambini. In quell’area più vicina al centro commerciale Minerva e agli uffici della Regione e del Patronato Acli che al supermercato, è solito ritrovarsi un gruppo di persone di diverse nazionalità. Tra due di loro ieri alle 14 è scoppiata una lite.

Dalle parole si è passati ai fatti, l’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito un nordafricano con numerose coltellate al torace, all’addome, alla schiena e alle gambe. Tagli inferti con una violenza tale da far ipotizzare la volontà di uccidere. Ma il 35enne non è morto, i colpi non hanno toccato organi vitali. Quando i soccorritori sono arrivati, si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno portato l’uomo in codice rosso al San Matteo. Sottoposto a intervento chirurgico, non ne è stata ancora resa nota l’identità. Appena si riprenderà, sarà lo stesso ferito a raccontare com’è andata.

Nell’attesa gli agenti della polizia di Stato e gli uomini della Scientifica hanno sentito i testimoni, analizzando le tracce di sangue e tutti i reperti sulla scena. Nel frattempo in città si discute su quell’area che spesso è sotto i riflettori proprio a causa delle sue frequentazioni. "Era inevitabile – è il commento che circola sui social – Purtroppo a fronte di continui avvertimenti non si è provveduto a mettere in sicurezza l’area".

Manuela Marziani