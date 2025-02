Dal recupero di una palazzina nasce “Il giardino delle Rose“

Disco verde per il piano di recupero della palazzina di via Cavallotti che si trova proprio di fronte all’innesto con via Galilei in pieno centro storico a Codogno, destinato a diventare il nuovo polo di assistenza per persone disabili secondo un progetto presentato dalla Cooperativa Amicizia. A breve, infatti, in Consiglio comunale, dopo un passaggio in Commissione, è prevista l’adozione, tappa importante nell’iter che porterà alla realizzazione dell’importante opera, denominata “Giardino delle Rose“, che si svilupperà su una superficie totale di quasi 1.400 metri quadrati.

Il progetto prevede il recupero dell’intero complesso edilizio con il fabbricato fronte strada che è tutelato a livello architettonico e per il quale sarà previsto un intervento di restauro successivo. Ad opera conclusa saranno ricavati, al pian terreno del complesso, spazi per attività diurne di neuropsicomotoria, laboratori, sale mensa e la piscina fisioterapica con i relativi spazi accessori mentre al primo e al secondo saranno ricavate stanze di degenza. Le aree esterne, invece, saranno pavimentate con ghiaietto e autobloccanti con zone verdi. Il nuovo polo assistenziale sarà accessibile da via Cavallotti e dall’interno del parco Lamberti dove si affacciano già gli altri centri della Cooperativa Amicizia.

M.B.