Da tanti fedeli composti un saluto di commiato sul libro delle condoglianze

Ultimo saluto al Papa dei lodigiani, la Prefettura mette a disposizione nei propri uffici un registro di condoglianze e i cittadini non si fanno aspettare. Chi vuole manifestare il proprio cordoglio quindi in questi giorni di lutto nazionale può recarsi a Lodi fino alla data del funerale di Stato, prevista per sabato, e lasciare un pensiero scritto. Il cordoglio condiviso sarà poi consegnato alla Diocesi di competenza. Già ieri mattina diverse persone si sono presentate al civico 40 di corso Umberto Primo per lasciare il loro tangibile commiato. Un accesso composto e sentito da tanti che non hanno perso l’occasione per salutare il Pontefice.