"Da inizio anno riqualificati 64 alloggi Aler"

Da una parte l’urgente e pressante richiesta di alloggi popolari, dall’altra l’obiettivo di migliorare gli edifici esistenti, ma con il “cappio” delle risorse disponibili. È la “guerra” dei numeri di Aler Lodi-Pavia. "Pemane il problema dei tanti alloggi sfitti – sottolinea la presidente Monica Guarischi (nella foto) –. Non è certo per nostra volontà, ma a volte servono tanti soldi per sistemare i nostri appartamenti, prima di poterli assegnare. Al 30 settembre scorso sono stati assegnati 40 alloggi conseguenti al bando pubblicato a marzo. Con i fondi di bilancio cerco di riqualificare sempre rapidamente gli alloggi che hanno bisogno di poca manutenzione, entro i 10mila euro (nel 2024 sono stati 64). Nel 2025, per intervenire su nuove case, farò un piano di valorizzazione che la Lombardia dovrà approvare". C’è un occhio di riguardo anche per studenti e forze dell’ordine. "A Lodi abbiamo già sistemato sei alloggi per gli studenti di Veterinaria – aggiunge –. Ma vorrei fare qualcosa anche per le forze dell’ordine". Aler pensa anche ai ritrovi. "Ad aprile scorso abbiamo sottoscritto una convenzione per la concessione temporanea di un locale in via Isola Caprera per il progetto “Sottosopra“, promosso dal Comune di Lodi con le associazioni Nautilus e Gerundia. In questi spazi possono andare giovani e anziani. Sempre a Lodi stiamo efficientando a livello energetico, edifici in via Guido Rossa 4: un palazzo di 9 piani e un seminterrato, con 36 unità abitative, cui sono stati destinati 3milioni 850mila euro e in via San Fereolo, invece, ai civici 11, 13, 15 tre palazzi per 120 unità immobiliari per 11milioni e 380mila euro. Sono fondi avuti grazie al Pnrr".

P.A.