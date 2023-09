Cuccioli offerti on line Vogherese nei guai

I tre cuccioli sono ora accuditi nel canile Enpa di Voghera, in attesa che compiano i due mesi per poter essere adottati. Ed è stato sanzionato dall’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) il proprietario della madre dei cani. L’uomo, di Voghera, aveva ceduto i tre cuccioli meticci a un amico alessandrino, che li ha però messi in vendita prima del compimento dei 60 giorni. All’annuncio sui social aveva risposto una giovane, che quando si è presentata per il ritiro ha scoperto che erano troppo piccoli, come confermato poi dal veterinario, secondo il quale non avevano più di 25 giorni. Scattata la segnalazione, le guardie zoofile di Alessandria sono arrivate nella cascina a Tortona, recuperando i cuccioli in un fienile fatiscente e portandoli poi al sicuro.