Crolla il tetto nello stabile fatiscente. Via Pace chiusa al traffico per sicurezza

Paura in paese domenica all’ora di pranzo per un boato avvertito da parecchie famiglie mentre erano a tavola. È crollato il tetto all’interno di uno stabile fatiscente e via Pace, dove l’edificio sorge, è stata chiusa per sicurezza. È successo intorno a mezzogiorno, quando un sordo rumore è stato udito in paese. Il tetto del vecchio stabile è imploso. Di conseguenza le mura perimetrali hanno accusato uno scostamento verso l’esterno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Crema e gli agenti della Polizia intercomunale di Offanengo, coordinati dal comandante Marco Cattaneo. Dopo un rapido sopralluogo via Pace è stata chiusa.

Sul posto è stato chiamato il sindaco Mariella Marcarini, che a sua volta ha provveduto a rintracciare il proprietario, che abita nel Milanese, per avvertirlo dell’accaduto. Il padrone dello stabile ha avvertito una ditta perché provveda a mettere in sicurezza l’edificio affinché si possa riaprire al traffico via Pace. I lavori sono cominciati ieri e si ritiene che la via sarà aperta nelle prossime ore.

P.G.R.