“Cristiano Devecchi sindaco“. Presentata la formazione. Sono cinque gli under 35

Ieri, al point elettorale di via Umberto I a Sant’Angelo Lodigiano, è stata presentata la lista “Cristiano Devecchi sindaco“. Sei donne e 10 uomini, di questi cinque sono under 35 anni. Otto sono le persone che per la prima volta si affacciano alla politica in prima linea. I restanti otto sono volti che a vario titolo hanno ricoperto incarichi politici e sono a simboleggiare la consolidata esperienza amministrativa. Il simbolo è composto dalla scritta col nome della compagine e sullo sfondo presenta il campanile e castello della città, con i simboli dei quattro gruppi che sostengono la candidatura: “Sant’Angelo nostra“, rappresentata da Rosita Sali e Giuseppe Carlin, due veterani della politica (entrambi hanno fatto parte della maggioranza del secondo mandato di Villa, da ottobre 2021 a marzo 2023 e sono ex presidente del Consiglio lei e già sindaco lui dal 2002 al 2007, nell’ultima tornata il loro gruppo ha raccolto più di 800 preferenze); “Lega Salvini“, rappresentata da Rosarita Cerioli, al suo attivo ha già due mandati amministrativi come consigliere prima e capogruppo poi; “Sant’Angelo tricolore”, gruppo rappresentato dall’ex consigliere Eugenio Carriglio, che sarà presente in lista con Elisabetta Ferrai, nota in paese per l’impegno ecologico con il gruppo Rudengers e Fabio Bellani, giovane under 30 e militante del circolo tricolore. Devecchi è sostenuto da “Il laboratorio di idee“, gruppo civico rappresentato da: Gianni Sgualdi ex assessore, Carlo Astorri ex presidente del Consiglio 2012-2015, Lorenzo Barbaini ex assessore 2016-2021 e capogruppo Forza Italia 2021-2023. Ci sono poi i volti che per la prima volta si affacciano alla politica locale e giovani sotto i 35 anni. Tutto questo è stato spiegato da Devecchi e i delegati Erminio Avogadri per Sant’Angelo Nostra, Giuseppe Scotti per Lega Salvini, Eugenio Carriglio per Sant’Angelo Tricolore e Cristiano Bassi per il Laboratorio di idee.

Paola Arensi