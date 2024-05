Sindaco morto impiccato a Corte Palasio, le ultime parole di Claudio Manara: “Clima d’odio e violenza”

Le ultime parole pubbliche, piene di amarezza, il sindaco di Corte Palasio Claudio Manara, trovato morto stasera nel suo Comune, le ha lasciate scritte su Facebook oggi a mezzogiorno. “Ieri sera in una gremita sala consiliare del Municipio di Corte Palasio - ha scritto sulla pagina Fb del suo schieramento politico - si è svolta la seconda serata di presentazione Lista Aria Nuova, programma e opere fatte. Ringraziamo tutti i numerosi presenti che hanno partecipato. Purtroppo non si è conclusa elegantemente, pertanto invitiamo tutti coloro avessero dubbi o domande di contattarci direttamente, avremo il piacere di ulteriori confronti. La nostra considerazione per tutti i cittadini di Corte Palasio, da chi ci sostiene, a chi ci critica, da chi la vede diversamente, a chi ha un punto di vista diverso e suggerisce un'alternativa, o si confronta, non è quella di stima pari a zero di "tifoso ultras urlatore tipici dei bar". Il rispetto e l'educazione vanno applicati a qualsiasi livello, a partire dall'evitare di presenziare in gruppo in una serata di presentazione della lista candidata opposta, con la funzione anche solo di creare un clima di poca serenità e disturbo”.

“Il Sindaco - continuava Manara su Facebook - non incita i ragazzi che gli ruotano attorno, come se fossero marionette, non orchestra per incitare i suoi seguaci, come se fosse il capo di una setta, non è riuscito a creare un clima di odio e violenza verbale tra le persone, per la considerazione elevata che ha dei propri concittadini, non strumentalizza in modo patetico e con vittimismo, ma dichiara apertamente. Sono queste le parole che esprimono odio e violenza, da cui da sempre ci allontaniamo in maniera assoluta e ci discostiamo sotto ogni forma". In molti, ora, in paese non escludono che la serata di ieri l'avesse molto scosso a meno di due settimane dal voto.