Il sindaco Claudio Manara morto impiccato in municipio: Corte Palasio sotto shock

Corte Palasio (Lodi), 29 maggio 2024 - Il sindaco di Corte Palasio, Claudio Manara, è stato trovato impiccato in Municipio oggi dopo le 21. Eletto primo cittadino del piccolo paese da circa 1.500 abitanti a maggio del 2019, aveva 67 anni. Al momento non emergono ulteriori particolari sull'accaduto che ha lasciato sotto choc l'intera comunità locale non appena la voce è iniziata a circolare.

Manara, pensionato, si era anche candidato per il bis alla guida di Corte Palasio alle elezioni amministrative in programma alla fine della prossima settimana. Sempre alla guida della lista denominata "Aria Nuova". Per la fascia di sindaco sarebbe stata corsa a due con l'ex assessore provinciale Nancy Capezzera.

Manara era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio ma, stasera, non essendo rincasato i familiari hanno lanciato l'allarme. Solo ieri sera aveva tenuto un'assemblea per illustrare il bilancio del mandato appena concluso e annunciare le linee del nuovo programma in una serata che aveva visto, però, in diversi residenti toni molto accesi. Indagano sulla morte i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Lodi.

Manara, in una intervista di questa campagna elettorale aveva dichiarato che sperava di proseguire l’attività amministrativa e chiariva: "Noi, nel 2019, abbiamo ereditato mutui per 673mila euro e chiudiamo con mutui per 984mila euro, cioè siamo cresciuti del 52%. È come una famiglia che si compra la casa però, dobbiamo guardare le rate annue e ci stiamo tranquillamente dentro. Pagavamo rate mutuo per 61mila euro l’anno ora sono 66mila euro, quindi solo 5.000 euro in più". E ancora: "Il Covid ha dato importi a pioggia solo per le spese correnti, cioè per pagare bollette, aiutare le famiglie etc., ma non per investimenti. Per questi ultimi il Governo ci ha dato, per 5 anni, 50mila euro l’anno. Mentre noi abbiamo intercettato bandi per un milione 578mila euro e in totale tra i mutui fatti noi e i bandi intercettati, abbiamo investito 2milioni 750mila euro sul territorio".

Sconvolta l'intera comunità che ricorda come, solo nel giugno del 2022, l'ex sindaco Pierangelo Repanati, 57 anni, fu a sua volta trovato morto, nella propria abitazione e anche in quel caso in circostanze che furono oggetto d'indagine da parte della Procura della Repubblica di Lodi.