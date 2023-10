Corsa a sindaco. Delmiglio tenta il bis

È stata fissata per domenica alle 18 la presentazione ufficiale della candidatura di Elia Delmiglio alla carica di sindaco di Casalpusterlengo in vista delle amministrative della prossima primavera: l’attuale primo cittadino tenterà quindi il bis, sfidando il maggior “competitor“, l’attuale consigliere comunale di centrosinistra Massimo Pagani, che aveva sciolto le riserve lo scorso 6 ottobre. Sarà appoggiato da Lega (suo partito di riferimento, Fratelli d’Italia, Forza Italia ed altre liste civiche). Potrebbe scendere in campo una terza compagine, quella a cui farà riferimento l’ex consigliere comunale Leopoldo Cattaneo, pronto di nuovo a rimettersi in gioco anche se probabilmente non come candidato sindaco.