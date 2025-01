Controlli tra i cacciatori lungo il fiume Po tra la Lombardia e l’Emilia Romagna: sequestri e una denuncia

San Rocco al Porto (Lodi), 27 gennaio 2025 – Controlli della Polizia provinciale e dei carabinieri forestali sul fiume Po, scattano una denuncia e sequestri.

E’ di 33 cacciatori controllati, con una denuncia a piede libero ed il sequestro di un'arma, il bilancio dell’attività coordinata di controllo svolta lungo l'asta del fiume Po. In particolare è stato sequestrato un richiamo elettrico, con amplificatore del suono. Sequestrato, inoltre, un anatide abbattuto. E non è mancata la contestazione di tre violazioni amministrative (mancata registrazione del capo abbattuto, mancata registrazione dei richiami vivi e trasporto di arma carica su natante ndr).

“Gli accertamenti hanno interessato i territori delle province lombarde di Lodi, Cremona e Pavia e di quelle emiliane di Piacenza e Parma, con l'impiego complessivo di 37 unità, tra Polizia Provinciale, guardie volontarie e carabinieri forestali. Uomini che si sono avvalsi di 13 veicoli e 2 imbarcazioni - spiega il comandante della provinciale, Massimiliano Castellone -. L'operazione, denominata “Po 2025”, ha rinnovato la positiva esperienza dell'analoga iniziativa promossa nel 2024, con l'intento di ottimizzare le risorse a disposizione ed aumentare in questo modo l'efficacia del controllo del territorio”. Pugno di ferro, in particolare, nelle aree di confine tra le diverse province che, a causa delle condizioni di contesto, risultano spesso di difficile gestione.

“L'integrazione tra gli equipaggi, provenienti da diversi Corpi di Polizia Provinciale, consente inoltre di consolidare ed intensificare pratiche di collaborazione, che assumono crescente importanza, ai fini di un adeguato presidio dell'ambiente perifluviale, con l'ulteriore valore delle qualificate sinergie messe in atto con i carabinieri forestali" evidenzia ancora - precisa il dirigente -. Le verifiche sono state rese complicate da condizioni climatiche inclementi, con piogge intense e temporali, che hanno creato difficoltà, soprattutto per le imbarcazioni in navigazione sul Po. Ma tutto si è svolto, comunque, come programmato”.