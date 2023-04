Controllati 30 pescatori Tre i multati

Pescatori ingordi, scatta la multa. Una pattuglia della Polizia provinciale, con a capo l’assistente esperto Alberto Pedrazzini insieme all’agente in formazione Jenny Locatelli, ha battuto l’asta del Po. Sono stati controllati 31 pescatori, tre dei quali sanzionati per violazioni sulle dimensioni del pescato e sull’utilizzo di un numero di canne superiore al consentito. Tutti erano in regola con il pagamento della tassa regionale. La stessa pattuglia, alla quale si erano aggregati una guardia volontaria del servizio di vigilanza della Provincia e un funzionario del servizio ittico-venatorio della Regione, durante una verifica di censimento della fauna selvatica in zone di ripopolamento nel territorio di Castelnuovo Bocca D’Adda, ha sventato un incendio nelle vicinanze della stalla di bovini di Cascina San Rocco.

M.B.