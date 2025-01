Lodi aiuta le famiglie dei ragazzi iscritti alla scuola secondaria inferiore. Ecco come ottenere il contributo da 85 euro

Lodi, 28 gennaio 2025 – Ragazzi iscritti alla secondaria inferiore, arriva il contributo del Comune. Da Palazzo Broletto, sede municipale di Lodi, arriva il contributo per il sostegno alle famiglie con figli iscritti nell’anno scolastico 24/25 alla classe prima secondaria inferiore. Il contributo, pari a 85 euro, non sarà però per tutti. Gli alunni devono essere residenti in Lodi e avere un Isee, in corso di validità, compreso tra 15.749 e 30.000 euro.

Saranno esclusi dal contributo chi ha un Isee, in corso di validità, inferiore a 15.749,00 euro e gli aventi Isee superiore a 30.000 euro. Ma anche tutti coloro che hanno usufruito della Dote Scuola Regione Lombardia nell’anno scolastico precedente a quello in corso. Per presentare l’Isee, dal municipio fanno sapere che sarà sufficiente un’autodichiarazione. L’ufficio si riserverà il diritto di fare gli opportuni controlli per verificare la veridicità o di chiedere integrazioni alla richiesta inoltrata.

Quando e come presentare la domanda

La richiesta può già essere inoltrata e sarà possibile fino al 24 febbraio 2025. Per presentare la domanda si deve utilizzare il link “Contributo libri per la classe prima secondaria inferiore”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio istruzione via mail all’indirizzo istruzione@comune.lodi.it.