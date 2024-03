Contributi dalla Regione al Consorzio Muzza. Finanzieranno diciassette interventi su corsi d’acqua

Consorzio Muzza bassa lodigiana, arrivano risorse per la difesa del suolo. Parte del milione e 400 mila euro messi a disposizione dalla Regione per i consorzi di bonifica serviranno per interventi che rientrano nelle azioni a difesa del suolo: infatti, per quanto riguarda il Lodigiano, le risorse saranno destinate a diciassette interventi su numerosi corsi d’acqua del territorio (Sillaro, Venere, Guardalobbia, Brembiolo, Seriolo, Valguercia, Muzza, Roggione, Olza, Guardalobbino, Venere, Molgora, Trobbia, Sillaretto Villanova, Offanera). "Alla vigilia della nuova stagione irrigua - sottolinea l’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi - anche questo intervento conferma la centralità che i Consorzi di bonifica occupano nel delicato sistema di gestione dell’acqua".