Contratti Oss da rinnovare "Io continuo lo sciopero"

Sciopero della fame che non cessa fino a quando tutti i contratti delle 28-30 figure di Operatori socio sanitari (Oss) non saranno rinnovati: il sindacalista Fials Confsal, Stefano Lazzarini infatti non si accontenta delle notizie che arriverebbero da Asst Lodi secondo cui una ventina di addetti saranno reintegrati il giorno seguente la scadenza del contratto del 30 giugno. "Se fosse davvero questa la proporzione, allora perchè 8-10 devono rimanere fuori? Con quale criterio"? tuona Lazzarini che comunque si dichiara parzialmente soddisfatto che qualcosa si sia mosso. "Il 12 giugno scorso in un tavolo in Prefettura la controparte fu netta sul “no“ al rinnovo – spiega –. È stata la mia posizione sullo sciopero della fame a cambiare qualcosa? Non so, fatto sta che occorre guardare al risultato che oggi però ci spinge a chiedere il completo reintegro in un momento in cui, per la penuria di personale cronica e lo smaltimento ferie, sarebbe auspicabile". Lazzarini tramite la segreteria regionale del suo sindacato, aveva presentato una richiesta specifica al Pirellone per chiedere la riassunzione, dal luglio, di 30 Oss.