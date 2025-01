Contrabbando e maltrattamenti, due arresti

Arrestate, dai carabinieri di Lodi, due persone: una destinataria di mandato d’arresto europeo l’altra di un ordine di carcerazione. La prima, un 51enne di origine rumena con precedenti di polizia, era destinataria di un mandato di arresto europeo, emesso lo scorso settembre dal tribunale di Nancy (Francia) e diventato internazionale questo mese, per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi commesso tra il Paese transalpino e l’Italia nella primavera del 2023. Le indagini svolte dalle autorità francesi hanno evidenziato che il 51enne aveva il ruolo di organizzatore dei traffici e hanno consentito il sequestro, in Francia, di oltre otto tonnellate di sigarette contraffatte di un noto marchio. L’uomo, rintracciato a Montanaso Lombardo, è stato condotto in carcere a Lodi in attesa che la Corte d’Appello di Milano si esprima sulla richiesta di estradizione. La seconda persona arrestata è invece un 32enne italiano residente a Sant’Angelo Lodigiano che è stato condannato in via definitiva a sette anni e mezzo di reclusione per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale commessi tra il 2017 e il 2020. Anche lui è stato portato in carcere a Lodi.