Conoscere internet. Al via due corsi per docenti e genitori

Il Progetto “Impatto digitale“ di Fondazione comunitaria attiva due nuovi corsi per insegnare a padri, madri, docenti ed educatori a comprendere il fenomeno di Internet e le sue caratteristiche. Il progetto, nato su impulso di Fondazione Cariplo e dell’Impresa sociale “Con i Bambini“, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, avvia un primo corso in presenza, che si terrà a Borghetto Lodigiano, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’istituto comprensivo Duca d’Aosta, intitolato “Digitale, solo un rischio?“ e il relatore sarà Stefano Contardi. Il ritrovo è al Polo di comunità dell’oratorio Don Milani: martedì 5 marzo dalle 18.30 alle 20 e martedì 26 marzo, negli stessi orari. Il secondo ciclo di incontri è intitolato “Verso la consapevolezza digitale“. Si svolgerà on line e sarà curato da esperti della Fondazione Minotauro di Milano, per parlare di: “Figli di Internet. Nascere e crescere onlife“ martedì 9 aprile dalle 16.45 alle 18.15). P.A.