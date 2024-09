Connessione e computer ai più bisognosi

Torna, per il terzo anno consecutivo, il progetto “ImPatto Digitale”: offre un computer e una buona connessione Internet ai ragazzi in situazione di difficoltà in modo non si sentano isolati e tagliati fuori dal mondo. In questi giorni i genitori si affrettano ad acquistare cartelle e materiali per i loro figli. Solo che se i ragazzi hanno bisogno di un computer, i costi da affrontare diventano importanti. Il progetto è stato avviato subito dopo la pandemia dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi su impulso di Fondazione Cariplo e “Impresa Sociale Con i Bambini” e vuole superare le difficoltà di isolamento tecnologico. L’iniziativa è interamente gratuita per le famiglie, che possono fare richiesta collegandosi all’indirizzo https://percorsiconibambini.it/impattodigitale/scheda-progetto/. I pc di Im-Patto Digitale rimangono a disposizione della famiglia anche durante le vacanze scolastiche consentendo ai ragazzi di “rimanere connessi”. Quando arriva una segnalazione via web, viene attivata una procedura di contatto diretto con i genitori del ragazzo, al termine della quale lo studente riceve la fornitura in comodato d’uso gratuito di un pc e (se necessario) di una connessione Internet. Per assicurarsi che non ci siano difficoltà, poi, ogni famiglia destinataria di un computer viene affiancata da un operatore che si preoccupa di organizzare momenti di formazione personalizzati. "Avviamo il terzo anno scolastico del progetto ImPatto Digitale – spiega la project leader Carla Mazzoleni (nella foto) - e continua così la costruzione di una comunità attenta ai bisogni delle famiglie, che considera i ragazzi e gli adolescenti come destinatari di un’attenzione privilegiata, affinché possano diventare protagonisti del loro futuro".