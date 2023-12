Condanna per rapina compiuta in Perù. Scatta l’arresto

Era ricercato a livello internazionale per aver compiuto una rapina a mano armata in Perù, ma nei giorni scorsi un sudamericano è stato individuato ed arrestato dai poliziotti della Questura di Lodi. L’uomo, infatti, in banca dati Interpol, risultava destinatario di un mandato di arresto internazionale a seguito di una condanna a 13 anni di reclusione per una rapina a mano armata commessa in Perù. Inoltre, il Questore ha emesso quattro fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità romena, residenti nella provincia di Milano, controllati dai poliziotti in una via periferica del capoluogo lodigiano, nei pressi di un centro commerciale. Tutti risultavano con precedenti per furti e sono stati fermati in circostanze sospette perché percorrevano ripetutamente la medesima via, senza fornire valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. Con l’arrivo imminente delle festività natalizie, inoltre, c’è il rischio sempre maggiore che i fenomeni criminosi aumentino di numero (percentuale in rialzo, almeno da inizio novembre, soprattutto nella Bassa). La Questura ricorda alcune regole fondamentali, soprattutto di natura preventiva. Per esempio, nel caso in cui il residente faccia rientro in abitazione e noti una vettura e persone sospette, è sempre consigliabile chiamare il 112 per chiedere supporto, mentre è consigliabile installare dove è possibile un sistema di antifurto elettronico ed evitare che, attraverso le informazioni reperite da profili social aperti, i ladri possano ricostruire abitudini e movimenti delle persone. M.B.