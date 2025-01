‘La più bella del mondo’, la lodigiana Martina Scotti sul podio: conquistato il terzo posto

Somaglia (Lodi) – È già scattata, con una tappa “natalizia” andata in scena nell’auditorium di Fortunago (in provincia di Pavia) la stagione 2025 del concorso nazionale “Miss La Più Bella del Mondo“ promosso dal patron pavese Cesare Morgantini. E nella cornice di uno dei borghi più belli d’Italia si è messa in luce la ventenne Martina Scotti, di San Martino Pizzolano frazione di Somaglia. La bella lodigiana si è classificata al terzo posto su dodici concorrenti totali conquistando la fascia dell’eleganza “Noè creazioni e gioielli”.

A condurre la serata sono stati Leo Bosi e Nicole Licini; mentre le coreografie sono state curate da Valerio Rossetti e Cinzia Leonardi. In giuria, come da tradizione del concorso di bellezza, ospiti e sponsor: il giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli, Aristide Malnati, il cabarettista Beppe Altissimi, Barbara Botta e il suo gruppo di ballo, Patrick Pugliese, Sofia Garavello Miss La Più Bella del Mondo 2024, i gioiellieri Roberto e Dina Noè, Giancarlo Cerutti di Pure Italian Gold, Franco Anelli dell’ azienda agricola San Francesco,la Miss Curvy Silvia Sannino, la Miss Over Marisa Mulazzi. Le dodici concorrenti hanno sfilato indossando eleganti abiti firmati, abiti casual ed il costume da bagno istituzionale del concorso. Tanti premi dagli sponsor per le concorrenti e, per il pubblico, estrazione di una lotteria durante la serata. L’evento è stato anche ripreso dall’emittente Videofashiontv e successivamente messo in onda sul canale del digitale terrestre 162.

Il conduttore Leo Bosi mentre intervista la vincitrice di tappa Giorgia Berrettino

Vincitrice della serata è stata Giorgia Berrettino, 16enne di Cernusco sul Naviglio: a lei è stata assegnata la fascia della bellezza. Seconda classificata, con la fascia di Miss senza trucco, si è classificata la vogherese Sofia Landini di 15 anni. Terza, come detto, Martina Scotti. Alle sue spalle, ai piedi del podio, Valentina Gernanà studentessa di Bologna cui è stata assegnata la fascia della Telegenia. Al quinto posto invece Camilla Bianco di Novara, 20 anni, con la fascia Pierre pubblicità e al sesto Delia Russello di Sannazzaro de Burgondi (Pavia), 19 anni. Lei ha indossato la fascia Bollicine della azienda agricola San Francesco. Tra le dodici partecipanti c’era anche Sofia Masala di San Colombano al Lambro (Milano) che però non è riuscita a entrare tra le fasciate.

Il concorso “La più bella del mondo” proseguirà sabato 8 febbraio all’hotel ristorante “Mirabeau” di Bellagio (Como). È già stato anche stabilito che la finale nazionale si svolgerà nel mese di settembre in una località marittima al momento ancora top secret.