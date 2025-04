Comuni mignon lodigiani, pochi bebé all’Anagrafe e i paesini si spopolano

Maccastorna (Lodi), 5 aprile 2025 – C’è un problema di sostenibilità demografica nella profonda Bassa del Lodigiano. Secondo i dati Istat relativi al 2024, pubblicati in questi giorni, lo spopolamento sembra uno spauracchio che incombe sul futuro della miriade di piccoli comuni che resiste sostanzialmente solo grazie alla percentuale di immigrazione (non solo straniera) che alimenta soprattutto la manodopera agricola. Ci sono i casi limite dei paesi mignon, come Maccastorna e Cornovecchio, che hanno registrato zero nascite e annotano un sensibile aumento solo grazie ad alcune persone che scelgono di vivere lontano dal caos delle grandi città.

A Maccastorna, uno dei paesi più piccoli d’Italia, la popolazione è aumentata da 61 a 68 abitanti mentre a Cornovecchio si è passati da 197 di gennaio 2024 a 196 di dicembre. Negli altri paesi (con popolazione sotto i tremila abitanti) i numeri relativi alla natalità sono leggermente diversi ma non trionfalistici: a Meleti solo due nascite nel 2024; a Bertonico si sono riempite sei culle e la popolazione è passata da 1063 a 1064. Otto bebè a Caselle Landi non sono bastati per far sì che il piccolo paese a ridosso del Po non registrasse un segno meno: la popolazione è passata da 1.444 a 1.426. Nove nati a Castelgerundo, dove la popolazione è lievemente aumentata (da 1.440 a 1.452) grazie al fattore dell’immigrazione. Anche a Castelnuovo Bocca d’Adda sono stati nove i nuovi nati e la popolazione è leggermente calata.

Corno Giovine è riuscito a mantenere la popolazione sostanzialmente uguale grazie ai dieci nuovi nati, mentre Fombio con 20 bebè nel 2024 ha fatto registrare un aumento di poche unità. Situazione stabile a Livraga, con una decina di nuovi nati, così come in altri comuni della Bassa: numero di nati ridotti all’osso e popolazione senza scossoni grazie ai nuovi cittadini.

Al 31 dicembre dello scorso anno, calo di una decina di unità a San Fiorano, nonostante dieci nati; come Santo Stefano Lodigiano (sette nascite), che alla fine del 2024 ha comunque perso tre abitanti. Movimento impercettibile per la popolazione di Secugnago, mentre per Orio Litta (11 nuovi nati), Ospedaletto Lodigiano (17), Senna (11) e Terranova dei Passerini (9 l’aumento è di alcune unità. In controtendenza Brembio, con 28 nati che hanno portato la popolazione da 2.738 a 2.812, così come Guardamiglio con 29 bambini e San Rocco al Porto con 24.