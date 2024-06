Computer e connessione. Aperto uno spazio per aiutare i piccoli alunni

Un Polo di Comunità del progetto (coordinato dalla Fondazione comunitaria) “ImPatto Digitale” ovvero un luogo con computer e connessione Internet dove i giovanissimi possono trovare accoglienza affiancati da insegnanti ed educatori è stato aperto a Cervignano d’Adda, grazie all’associazione Educ@ttivamente che lo ospita nella propria sede di via Fanfulla 2. A promuoverlo in particolare sono state Daniela Goglio e Raffaella Motti, insegnanti per vocazione, che qualche anno fa hanno avviato a Cervignano, in alcune sale del Municipio, uno spazio per doposcuola e compiti diventato con il tempo molto di più. "All’inizio funzionava due giorni alla settimana, due ore al giorno dopo la scuola, – racconta Goglio - . Poi, vista l’esigenza crescente, abbiamo creato l’associazione cheè diventata un punto di riferimento di tante famiglie per diverse motivazioni". Da giovedì pomeriggio il Polo di Comunità (una ventina ormai nel Lodigiano) è stato aperto grazie all’arrivo di due computer portatili. Per i ragazzi della primaria e della secondaria – una ventina – che ogni giorno raggiungono il centro, sarà possibile fare meglio i compiti e seguire anche piccoli corsi, oltre a fare ricerca e promuovere attività culturali. "La necessità di strumenti digitali ormai è irrinunciabile – sottolinea la professoressa Goglio - . Fino ad oggi usavamo i nostri pc privati, ma non bastavano".