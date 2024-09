Compiono 100 e 106 anni: il sindaco porta i fiori alle super nonne Vittorina e Alba

Codogno (Lodi), 4 settembre 2024- Compiono 100 e 106 primavere, il sindaco gli porta un mazzo di fiori. Grande festa nella residenza sanitaria assistenziale Columbus di Codogno. Due donne ultra centenarie sono state celebrate da parenti, personale della struttura e amministrazione comunale, per aver spento le candeline. Un tributo a una generazione che ha dato molto e cui la comunità resta sempre vicina. Il sindaco Francesco Passerini, con la consigliera comunale Rosy Rossetti, anche presidente degli Amici della casa di riposo in Fondazione opere pie, è stato nella struttura per festeggiare le due donne. "È un vero piacere portare i miei auguri e quelli di tutta la comunità, alle signore Parmigiani Vittorina, che ha compito 106 anni e Ramacciani Alba, che invece ha festeggiato 100 primavere. Un momento di festa quindi, per queste nostre due concittadine, a cui facciamo ancora tanti auguri" ha detto il primo cittadino. Sul tavolo c'erano le due torte con le candeline di tutto rispetto e attorno, i familiari delle signore ultra centenarie e il personale della rsa, felice di condividere il momento. La giornata di è quindi conclusa con una festicciola a loro dedicata.