Colpo a segno a Maleo e San Rocco al Porto: ladri in azione

Scorribanda tra Maleo e San Rocco al Porto negli ultimi giorni con il numero delle incursioni nelle abitazioni che sta pericolosamente aumentando tenuto conto anche che, statisticamente, si sta entrando nel periodo dell’anno cosiddetto da “bollino rosso”, in cui i ladri entrano in azione con maggiore frequenza.

Nella notte tra sabato e domenica a Maleo un individuo ha cercato più volte di entrare nelle abitazioni dei malerini e alla fine è stato fermato e molto probabilmente denunciato a piede libero: il giovane, un trentenne straniero che andava in giro in sella ad una bicicletta e con uno zaino sulle spalle, è stato bloccato dai carabinieri dopo diverse segnalazioni. Infatti, attorno alle 4.30 ha cercato di forzare alcune maniglie delle case in cortili attorno a via Cavour e via Colombina II, ma prima si era introdotto all’interno del garage di un’abitazione di via Belvedere dove una coppia lo ha sorpreso mentre stava rovistando.

Nella tarda serata di domenica invece attorno alle 20, colpo a segno invece dei soliti ignoti all’interno di un’abitazione che si affaccia su via Grande Italia a San Rocco al Porto: dopo aver forzato una finestra, i ladri hanno girato per gli ambienti interni alla caccia spasmodica di valori. Alla fine sembra abbiano trovato una certa quantità di denaro finito nel bottino.

I carabinieri, dopo il sopralluogo in seguito alla chiamata del 112, stanno indagando per cercare di risalire ai responsabili.

Mario Borra