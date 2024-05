Colpito alla testa, lavoratore gravissimo

PIEVE D’OLMI (Cremona)

È stato colpito alla testa e versa in condizioni critiche un settantacinquenne vittima di un incidente sul lavoro. L’infortunio è avvenuto ieri intorno alle 15. Secondo quanto si è appreso il lavoratore si trovava nella Cascina Canova di Pieve d’Olmi ed era intento, con altre persone, ad accudire e dar da mangiare ai maiali dell’allevamento. Le derrate alimentari per questi animali vengono fornite tramite cestelli in ferro di una certa consistenza e dimensione, che vengono riempiti e poi trasportati dove sono i maiali.

Operazioni che vengono svolte di routine tutti i giorni. Ma ieri qualcosa si è messo di traverso e il cestello, mentre si stava spostando verso i maiali, ha colpito violentemente alla testa l’addetto che si trovava proprio sulla traiettoria e che, caduto a terra, vi è rimasto. Subito sono stati fatti intervenire i soccorritori. Automedica e ambulanza della Croce Verde di Cremona sono arrivate alla Cascina Canova per prestare aiuto all’anziano. In un primo momento sembrava che la ferita non fosse troppo importante, ma in breve le condizioni del settantacinquenne sono diventate critiche e l’uomo è stato stabilizzato e poi trasportato all’ospedale di Cremona, dove è arrivato un’ora dopo l’incidente ed è stato ricoverato in codice rosso.

La prognosi è riservata. Intanto nell’allevamento sono arrivati anche i tecnici della Medicina del lavoro dell’Ats Valpadana e una pattuglia di carabinieri di Casalmaggiore.

P.G.R.