Fontanella dell’acqua divelta a calci e spintoni. Nel mirino dei vandali il parco di via Pirandello

Fontanella dell’acqua sradicata nel verde del parco pubblico di via Pirandello. Brutta sorpresa, nel corso del weekend, per i fruitori dell’oasi attrezzata che si trova nel tratto urbano della Provinciale 108 per Cavacurta. Il manufatto è stato gettato a terra, verosimilmente a calci e spintoni. Sicuramente sono state più persone ad agire con violenza contro la fontanella, vista la pesantezza della “vedova“. La fontanella è rimasta a terra nella zona verde fino a ieri, quando è stato effettuato il sopralluogo da parte dell’assessore alle Manutenzioni, Severino Giovannini. Non è la prima volta che a Codogno un parco finisce nel mirino di vandali. A febbraio 2023 due ragazzine delle elementari erano state pizzicate dalla Polizia locale mentre disegnavano scritte con lo spray sulla parete della fontanella nel parco pubblico di piazza Cairoli, in pieno centro storico.