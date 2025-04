Codogno, ennesimo atto vandalico: imbrattati i muri della stazione con vernice rossa

Codogno (Lodi), 3 aprile 2025 – Vandali di nuovo in azione alla stazione di Codogno, imbrattati i muri del sottopassaggio appena riqualificato.

Non c’è pace per lo scalo di Codogno dove, in questi anni, è in corso una significativa riqualificazione. Da una parte Rete ferroviaria italiana che cerca di rendere la stazione ferroviaria ai livelli degli scali europei, con i più alti standard e dall’altra i soliti ignoti che danneggiano continuamente le migliorie apportate. C’è chi lascia immondizia sparsa, chi gioca a pallone nel sottopassaggio, chi bivacca e chi, come questa volta, dipinge sui muri, provocando danni importanti e abbassando il livello del decoro della stazione.

Nella notte tra il 2 e il 3 aprile 2025 è infatti finito di nuovo nel mirino il sottopassaggio che collega in sicurezza i marciapiedi dello scalo e consente la connessione urbana tra le due zone della città separate dalla ferrovia.

Il manufatto, da poco realizzato e dipinto, è stato inaugurato il 12 settembre 2024. L’intervento faceva parte del completamento del quinto binario, “sfondato” sul lato sud, per creare un passaggio tra il quartiere San Biagio e la stazione ferroviaria. La prima metà era stata aperta settembre, anticipando l'inizio dell'anno scolastico, cioè la parte urbana verso viale Trivulzio. Però, per concludere i lavori, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione degli ascensori, sono serviti mesi in più. Ma gli atti vandalici, purtroppo, non si sono fatti attendere e non hanno risparmiato questi nuovi spazi. Pochi mesi fa qualcuno ne aveva preso a pallonate i pannelli, fino ad aprirli e rovinarli. Ora i writers hanno ricoperto le pareti con vernice a spruzzo e scritte rosse su tinte bianche e azzurre. La frase dice “Hai il permesso di sbagliare”. Rfi stigmatizza l’ atto vandalico e ora spetterà alle forze dell’ordine arrivare al nome dell’autore dell’imbrattamento.