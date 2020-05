Lodi, 27 maggio 2020 - Sergio Mattarella celebrerà la festa della Repubblica a Codogno, luogo simbolo dell'epidemia, lanciando un messaggio di incoraggiamento per il ritorno alla normalità accompagnato da un doveroso omaggio alle decine di migliaia di vittime del Coronavirus. L'annuncio è arrivato dal presidente della egione Lombardia, Attiilio Fontana: "Questa mattina ho ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica durante la quale mi ha comunicato che il 2 giugno verrà a Codogno per incontrare la comunità della città simbolo della pandemia. L'ho ringraziato per la decisione e per l'invito a essere al suo fianco in quella occasione. Un segno d'attenzione verso la nostra terra e verso tutti i lombardi particolarmente importante e davvero molto gradito".

Emozionato il sindaco di Codogno, Francesco Passerini: "Il presidente Mattarella mi ha telefonato sul cellulare e a me non pareva quasi vero. Mi ha chiesto, anzitutto, come stavo e come stava andando sul territorio. Mi ha, poi, annunciato la sua volontà di arrivare qui da noi. Per me e per la mia comunità - ha aggiunto - è un onore. Stiamo già lavorando per cercare di accoglierlo al meglio".

Felice di questo "bellissimo segnale di vicinanza" anche monsignor Iginio Passerini, parroco di Codogno: "Se potessi parlargli in occasione della sua visita, lo

ringrazierei per il suo stile e la sua delicatezza ma anche per la sua decisione verso la situazione nazionale, sempre nel rispetto delle regole democratiche. Il presidente Mattarella è veramente una figura di riferimento per questo Paese".