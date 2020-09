Codogno (Lodi), 4 settembre 2020 - Da oggi la città sarà “invasa“ dai sindaci di tutta Italia: fino a ieri, erano più di 130 le adesioni da tutte le province italiane da parte dei primi cittadini che si ritroveranno a Codogno per una tre giorni sotto lo slogan “Ripartiamo insieme, da dove tutto è cominciato“. Alle 17 è previsto l’arrivo di una parte dei partecipanti (circa una quarantina) e la loro registrazione, in attesa di accogliere, attorno alle 20, il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio che ha deciso di percorrere a piedi la distanza, circa 140 chilometri, che lo separa da Codogno.

Ma sarà la giornata di domani quella clou con diversi appuntamenti: alle 9.30 è previsto il saluto delle autorità e dal sindaco Francesco Passerini, “padrone di casa“, mentre attorno alle 10, in piazza, sarà il corpo bandistico Orsomando di Casale, diretto da Franco Bassanini, ad allietare i presenti prima della santa messa in parrocchia, officiata dal parroco don Iginio Passerini, in suffraggio dei sindaci ed ex amministratori morti durante la pandemia.

Dopo il pranzo nel refettorio del Palacampus Assigeco, alle 14.30 si terrà un convegno dal titolo “I sindaci e le opportunità della comunicazione digitale ai tempi del Covid“, a cura di Gianluigi Bonanomi e Lorenzo Zacchetti. Alle 17 poi è prevista una partita di calcio tra la nazionale dei sindaci ed una rappresentativa codognese allo stadio Molinari, mentre in serata al Campus, dopo la cena, piccolo concerto del gruppo musicale “Gente in Comune“, la band dei sindaci d’Italia.