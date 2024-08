Polo Fiera a Codogno, cantiere aperto: interventi per otto milioni. “I tempi sono rispettati”

Codogno (Lodi) – E’ uno dei cantieri più lunghi e complessi oltre che economicamente dispendiosi degli ultimi decenni per il Comune di Codogno (poco meno di otto milioni di euro di spesa tra fondi propri, circa un milione, ed extramunicipali) e ieri l’esecutivo del sindaco Francesco Passerini (“Siamo nei tempi indicati“, ha detto ieri) per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione del polo fieristico di viale Medaglie d’oro, ha voluto fare il punto della situazione effettuando un sopralluogo dopo essersi confrontato con i progettisti solo alcuni giorni prima.

Ne è venuto fuori un quadro abbastanza rassicurante per il Comune anche se, di fatto, l’area del comparto è ancora sostanzialente tutta un cantiere aperto. Il padiglione C, la nuova tensostruttura da 1200 metri quadrati, dovrebbe essere pronta per fine settembre, mentre la nuova palazzina che ospiterà la Protezione Civile sarà operativa, ma solo in parte, per la fiera agro zootecnica di novembre: manca la posa di una piccola porzione di pavimentazione mentre la maxi sala interna da circa 70 metri quadrati sarà terminata solo quando saranno reperti i fondi (servono circa 70 mila euro).

Per la struttura principale, invece, il cantiere sarà rimandato alla settimana successiva il termine della kermesse del 19 e 20 novembre con previsione di ultimazione per l’estate del 2025: per ora, la ditta incaricata effettuerà solo alcuni lavori interni (inizierà a breve con la sistemazione dei servizi igienici).

L’unico blocco che è praticamente ultimato è il padiglione Vezzulli che ospità la sala teatro-auditorium e la sede di Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura): manca solo il collaudo delle opere fatte e qualche intervento tipo l’abbattimento delle barriere architettoniche per accedere dall’esterno. Occorre inoltre realizzare la recinzione esterna del polo fiera e il cancello mentre si stanno effettuando in questi giorni gli scavi per la sistemazione della pavimentazione esterna che saranno ultimati tra qualche settimana. In ultimo, sulla questione dei vasconi del parcheggio, il Comune ha promesso che a breve sarà effettuato il collegamento con il corso d’acqua per permettere il deflusso delle acque.