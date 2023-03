Codogno per le donne con 12 nuovi stalli rosa

L’Amministrazione comunale del sindaco Francesco Passerini riconferma Codogno "città attenta alle esigenze di donne e famiglie". Questa volta la novità presentata dal Comune e dalla Polizia locale consiste in 12 stalli rosa, disseminati su tutto il territorio, che agevoleranno nei parcheggi le donne incinta o con bambini piccoli. Gli spazi di sosta sono appena stati disegnati e sono quindi già fruibili. Alle forze dell’ordine spetterà il compito di vigilare che vengano utilizzati veramente da chi è in queste particolari condizioni. Due stalli sono stati realizzati nel parcheggio del supermercato Iperfamila, gli altri nelle aree di sosta della piscina comunale, al parcheggio Carabinieri d’Italia, al cimitero, in via Collodi, nei posti per la sosta che si trovano di fronte all’Istituto di istruzione superiore Ambrosoli, in via Diaz, via Roma, nel parcheggio di piazzale Polenghi Lombardo, in via Santa Francesca Cabrini e in viale dei Mille. "Sarà un modo per permettere, all’utenza cui gli stalli rosa sono riservati, di raggiungere più agevolmente i servizi e i luoghi principali di Codogno, senza preoccuparsi troppo di dove lasciare l’auto".

P.A.