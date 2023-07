Codogno, improvvisa assenza dell'ortopedico: saltano 17 visite. Asst assicura: “Recupereremo presto”

Codogno (Lodi), 12 luglio 2023 - Improvvisa indisponibilità dell’ortopedico, disdetti gli appuntamenti di una mattina intera. L’azienda ospedaliera ne sta subito riorganizzando il recupero. "A causa di una improvvisa assenza del medico ortopedico, l’attività dell’ambulatorio specialistico di ortopedia di questa mattina, 12 luglio 2023, presso il Presidio di Codogno, è stata sospesa - comunicano dall’Azienda socio-sanitaria territoriale -. Gli operatori del centro unico prenotazioni stanno contattando i 17 pazienti coinvolti per avvertire”.

Non sono invece previste variazioni per la seduta ambulatoriale pomeridiana, “che si svolgerà regolarmente, grazie alla presenza dell’ortopedico proveniente da Lodi e che prevede, già da oggi, il prolungamento di un’ora per le 4 prime visite previste al mattino” ribadiscono dall’ospedale Maggiore. Infine le rassicurazioni: ”Scusandoci con per il disagio temporaneo, si comunica che tutte le prestazioni non erogate nella mattinata odierna saranno riprogrammate su sedute aggiuntive, garantendo il tempo d’attesa previsto dalla classe di priorità indicata sulla prestazione".