Codogno, nell’antico Foro Boario il degrado è incontrastato

Codogno (Lodi) – C’è una piazza ‘dimenticata’, che dovrebbe invece avere una maggior attenzione in termini di pulizia e decoro: piazza Italia, nell’antico foro Boario, stretta tra palazzoni condominiali sorti negli anni Cinquanta, sembra un’isola a parte rispetto al centro storico che dista poche centinaia di metri.

Le segnalazioni di degrado sono già state messe nero su bianco diverse volte, ma la situazione non è sostanzialmente cambiata. L’erba è alta ma paradossalmente non è quello il problema principale: l’erbaccia intorno al monumento ai Caduti non dovrebbe nemmeno esserci, visto che il fondo dovrebbe rimanere in ghiaia e soprattutto restare pulito. E invece gli arbusti incolti stanno soffocando non solo lo spiazzo, ma pure i fiori ai piedi del manufatto che ricorda i morti in battaglia. I cestini dei rifiuti inoltre non vengono utilizzati in maniera consona e il pattume trabocca. Il monumento andrebbe riqualificato, visto che i nomi dei caduti si vedono a fatica.

La piazza in teoria dovrebbe essere off limits ai mezzi a motore, ma ormai da tempo non c’è più nessuno ostacolo che impedisce anche la semplice manovra delle auto. Per non parlare di piccioni che sono i padroni incontrastati della zona. Occorrerebbe pianificare un intervento di riqualificazione anche per rendere la piazza maggiormente accessibile, vivibile e fruibile.

Intanto per questa sera, durante la seduta di consiglio comunale, la minoranza del Pd ha chiesto di discutere, attraverso la presentazione di un’interrogazione, di alcune problematiche di degrado riscontrate in diverse zone della città. "Nelle ultime settimane sono stati portati all’attenzione dell’opinione pubblica vari episodi di vandalismo e danneggiamento di beni pubblici, mentre sono riscontrabili situazioni di incuria e degrado non solo nelle zone periferiche della città, ma anche in aree centralissime come in piazza Repubblica – spiegano dall’opposizione –. È stata inoltre segnalata la presenza di senzatetto che vivono in condizioni di estrema indigenza occupando aree dismesse. Visto che Codogno quest’anno è Comune europeo dello sport, con progetti che puntano a conferire alla città una visibilità che trascende i confini, chiediamo quali misure siano state messe in atto per fronteggiare le situazioni di degrado".