Da peso a risorsa: il polo fieristico di Codogno è in utile

Codogno (Lodi) – Da peso a risorsa. Da buco nei conti con le entrate minori rispetto alle uscite alle previsioni in attivo. Il quartiere fieristico di viale Medaglie d’Oro si inserisce a pieno titolo tra i servizi a domanda individuale che cominciano a produrre utili e, anche quest’anno, il trend positivo è confermato nello schema che la Giunta ha recentemente approvato e che fa parte del bilancio preventivo il quale sarà messo in discussione a fine mese in Consiglio comunale.

Nel 2025, infatti, in prospettiva, secondo i calcoli iniziali, il polo incasserà oltre 255mila euro a fronte di 242mila euro di spesa, trend positivo (anche se in misura minore) messo a preventivo l’anno scorso (246 mila di introiti contro i 240 di soldi in uscita). Nel 2023, le ipotesi iniziali erano invece negative tenuto conto che si prospettava un guadagno di 195mila euro a fronte di 225mila euro di uscite. Un altro esempio, datato 2013, vedeva il polo di viale Medaglie d’Oro introitare “solo" 2.163 mila euro a fronte di un esborso annuo pari a oltre 191 mila euro.

La copertura dei costi è sempre oscillata tra l’80-85%, ma ora la situazione sembra aver intrapreso un cambio deciso di rotta. “Merito” degli investimenti effettuati sulla struttura con un massiccio drenaggio di risorse (con investimenti sovracomunali, soprattutto) che sta cambiando volto al quartiere fieristico a livello infrastrutturale e che porta, inevitabilmente, a creare un’economia di scala notevole. Risparmio dovuto a strutture nuove, moderne ed efficienti e nuove entrate derivanti da un utilizzo sempre più massiccio portano dunque gli introiti a schizzare verso l’alto. Al momento all’interno del quadrilatero fieristico, è in fase operativa il cantiere del capannone principale, il “cuore” dell’expo’ codognese, e sostanzialmente l’ultimo grande intervento da realizzare all’interno del comparto. Al momento, gli operai della ditta incaricata, dopo aver realizzato opere di demolizione, si stanno occupando delle fondamenta per per dare seguito alle operazioni di consolidamento dei pilastri della struttura mentre la settimana prossima dovrebbero decollare gli interventi relativi alla bonifica della copertura in eternit.